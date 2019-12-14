Переплюнул Киркорова: Галкин посадил 15-метровую елку на своем участке

С наступлением зимы во многих домах россиян появились елки, так как остаются считанные недели до наступления Нового года. Озаботились тем, чтобы нарядить главный атрибут праздника, и многие звезды. Татьяна Навка нарядила хвойную красавицу вместе с дочкой Надеждой в стиле СССР, а Яна Рудковская, которая любит шик, в своем особняке поставила живую ель, украшенную в стиле сказки «Золушка».

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Филипп Киркоров на минувших выходных тоже позаботился о том, чтобы в его особняке появилась роскошная елка. Он выбрал дерево почти трехметровой высоты. Наряжать его пришлось несколько часов. Дети певицы даже забирались на второй этаж, чтобы украсить верхние ветки хвойной красавицы. Никто не ожидал, что его переплюнет Максим Галкин. Он пошел дальше и решил посадить дерево на своем участке в деревне Грязь недалеко от своего замка с Аллой Пугачевой.

В соцсети юморист опубликовал видео, на котором запечатлен процесс посадки дерева. Целая бригада понадобилась, чтобы вырыть яму и посадить елку. Также была задействована специальная техника, чтобы поднять дерево. В какой-то момент туда прибежали дети Галкина Лиза и Гарри. Они наблюдали за происходящим. Лиза предупредила брата, чтобы он не подходил близко к так называемой стреле от крана.

«Сажаем суперелку. Обожаю сажать. Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке. Высота — около 15 метров. Посадка такого дерева — это целая войсковая операция. Не могу не поделиться этим зрелищем», — поделился Максим.

«Очень круто! Молодцы, что пересадили, не сгубив дерево», — восхитилась Виктория Боня. Поклонникам тоже понравилась оригинальная идея. «Максим, ну мы ждём фотографии новогодней суперелки», «Класс! С такой ёлочкой новогоднее настроение обеспечено на все», «Пусть приживется такая красавица! Специалисты хорошие сделают все правильно! Уверена в этом!», «Максим! А наряжать будете? Так хочется посмотреть! Порадоваться за вас и деток», — отозвались подписчики.