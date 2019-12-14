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Кристину Асмус заподозрили в неудачной пластике

На недавно опубликованном снимке у актрисы «убежал» левый глаз. Подписчики звезды в соцсети сделали свои выводы.

Кристину Асмус заподозрили в неудачной пластике
Кристина Асмус/Фото: https://www.instagram.com/p/B5xonFaiBqV/

Поклонники Кристины Асмус заподозрили актрису в хирургическом вмешательстве. Поводом для пересудов стал последний опубликованный артисткой в микроблоге снимок. На нем Асмус не похожа сама на себя – едва заметная улыбка кажется усталой, а лицо будто «отрихтовал» плохой хирург. Сразу несколько человек отметили, что у Асмус «уехал левый глаз».

Сама Кристина посчитала нужным саркастично ответить на замечание. Она заявила, что во всем виновата пластика.

« Это все мои бесконечные пластические операции. Не могу остановиться никак», — заявила она.

В комментариях разгорелся ожесточенный спор – люди начали судачить, какой на самом деле глаз они считают «неудавшимся» на фото. Некоторые и вовсе не стеснялись заявлять, что Асмус нужно сменить стилиста и прическу. Отметим, что сама Кристина на нападки в свой адрес старается не реагировать – недавно она признавалась, что выработала определенный иммунитет к негативу после ситуации с постельной сценой в фильме «Текст».

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Кристину Асмус заподозрили в неудачной пластике
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