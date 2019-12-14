«Родился для Полины мужик»: отец Максимовой одобрил выбор дочери

Отец актрисы Полины Максимовой одобрил выбор дочери. Недавно получившая наибольшую популярность после «Деффчонок» знаменитость привела 33-летнего Егора Корешкова к родителям и представила им друг друга. Максимова призналась – сильнее всего она переживала за реакцию отца, ведь тот – человек достаточно строгий и волевой (в свое время ему удалось в одиночку переплыть океан). Однако папа выбор дочери принял.

«Родился-таки для Полины мужчина. Вырос уже, сидит дома, ждет, сегодня на концерт идем. Папа про него сказал, что одобряет», — со смущением призналась она в передаче «Морозова хочет знать».

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Актриса отметила, что имеет высокие требования к себе, но мужчине их не предъявляет.

«Я не знаю, как нужно выстраивать отношения. Зато знаю, как не нужно этого делать. К своим 30 годам я понимаю, чего я терпеть не буду. Всегда должно быть просто легко, всегда должно хотеться домой. Тебе должно быть дома хорошо, человек должен быть другом. Вы должны быть как Бонни и Клайд – всегда заодно», — резюмировала Максимова.