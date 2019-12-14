ЗВЕЗДЫ

«Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой

Следящие за творчеством и личной жизнью актера люди признаются, что разуверились в любви.

«Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой
Колин Ферт/Фото: https://www.instagram.com/p/B5b-K4FJ4is/

Поклонники таланта Колина Ферта шокированы новостью о расставании своего любимца с супругой Ливией после 22 лет брака. О том, что Ферт и Джуджолли больше не вместе, зарубежным журналистам рассказал представитель актера. Возможной причиной распада семьи, в которой растут двое детей, стала измена – пару лет назад Колин узнал, что Ливия связалась с Марко Браначча. В 2018 году супруги и вовсе обратились в полицию с заявлением, что бывший любовник Ливии преследует ее.

Сам Браначча свою причастность к обвинениям отрицал. Он заявлял, что после того, как Ферт узнал об измене, Ливия прервала с любовником связь, он же несколько раз пытался написать ей через мессенджеры. Именно эти сообщения Джуджолли называет «преследованием».

«Она испугалась, что я могу предать гласности все факты о работе и отношениях с Фертом, о которых Ливия мне рассказала. За год она прислала мне сотни любовных сообщений, фотографий и видео, даже дневник», — заявлял тот изданию Hello.

Скорее всего, сам актер не смог простить супруге предательства. Поклонники же Колина спешат утешить его. Некоторые в шутливой форме отмечают, что уже вылетают к нему в Италию, чтобы утешить. Другие признаются, что полностью разуверились в любовь после того, как распалась еще одна крепкая звездная пара. «Если даже Ферту изменяют, то я не знаю, как жить дальше», — констатируют факт спикеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные разводыКолин ФертКолин Ферт новостиЛивия ДжуджоллиНовости googleФерт личная жизнь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой
Интересно?
Поделись с друзьями: