«Колин, я вылетаю»: поклонники поддержали Ферта после развода с женой

Поклонники таланта Колина Ферта шокированы новостью о расставании своего любимца с супругой Ливией после 22 лет брака. О том, что Ферт и Джуджолли больше не вместе, зарубежным журналистам рассказал представитель актера. Возможной причиной распада семьи, в которой растут двое детей, стала измена – пару лет назад Колин узнал, что Ливия связалась с Марко Браначча. В 2018 году супруги и вовсе обратились в полицию с заявлением, что бывший любовник Ливии преследует ее.

Сам Браначча свою причастность к обвинениям отрицал. Он заявлял, что после того, как Ферт узнал об измене, Ливия прервала с любовником связь, он же несколько раз пытался написать ей через мессенджеры. Именно эти сообщения Джуджолли называет «преследованием».

«Она испугалась, что я могу предать гласности все факты о работе и отношениях с Фертом, о которых Ливия мне рассказала. За год она прислала мне сотни любовных сообщений, фотографий и видео, даже дневник», — заявлял тот изданию Hello.

Скорее всего, сам актер не смог простить супруге предательства. Поклонники же Колина спешат утешить его. Некоторые в шутливой форме отмечают, что уже вылетают к нему в Италию, чтобы утешить. Другие признаются, что полностью разуверились в любовь после того, как распалась еще одна крепкая звездная пара. «Если даже Ферту изменяют, то я не знаю, как жить дальше», — констатируют факт спикеры.