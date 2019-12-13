«ЗОЖ зародился в семье»: Дмитрий Тарасов выступил с речью в Госдуме

В пятницу, 13 декабря, футболист Дмитрий Тарасов выступил с речью в Государственной думе РФ. Как признался спортсмен в Instagram, для него это был первый подобный опыт.

Его вместе с другими представителями спорта пригласили на заседание, касающееся здорового образа жизни. Бывший полузащитник «Локомотива» рассказал, что его ЗОЖ начался с отца. Папа обучал сына навыкам каратэ, рукопашного боя и шашкам, помог осознать тягу к футболу.

«Хоть я и видел глазами на своем районе ребят, выбравших запрещенные вещества, я никогда не хотел быть одним из них, так как знал цену здоровому телу, которое благодаря усердным занятиям менялось, — поделился Дмитрий. — Это я все к тому, что в моем случае здоровый образ жизни зародился в семье».

По примеру своего отца Тарасов прививает спорт и в своей большой семье. Правда, пока что у него только две маленькие девочки. 32-летний мужчина очень трогательно играет в мяч со своей годовалой дочерью Миланой. Но его супруга-модель Анастасия Костенко снова беременна, так что, возможно, скоро у Дмитрия появится и сын, из которого он сможет воспитать новую звезду футбола.

Добавим, что сам Тарасов уже полгода не закреплен ни за каким клубом.