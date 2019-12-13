Шишкова номер два: дочь Тимати надела парик, копируя маму

Мать Тимати Симона Юнусова поделилась в Instagram фотографией своей 5-летней внучки Алисы, стоящей перед зеркалом. Маленькая модница надела на себя парик из длинных светлых волос, из-за чего стала похожа на свою мать — модель Алену Шишкову.

«Сбылась мечта!» — подписала снимок женщина, намекая, что у девочки есть мечта — стать такой же элегантной, как мама-блондинка.

Напомним, несмотря на то, что у Тимати уже новая возлюбленная Анастасия Решетова, которая родила ему сына, Юнусова очень тепло относится к Шишковой и ее дочке. Всех их женщина считает своей семьей. Какое-то время обе модели избегали друг друга, но недавно снялись в совместной рекламной фотосессии. Злые языки судачат, что богач-Тимати собирает вокруг себя гарем из красавиц. Кстати, ни с той, ни с другой рэпер не связывал себя узами брака.