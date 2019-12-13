Полина Гагарина не показывает дочери «Машу и Медведя»

Певица Полина Гагарина стала гостьей живого концерта «Прожекторперисхилтон», который состоялся 10 декабря в Москве. Как обычно в формате своего шоу, ведущий Иван Ургант озвучивал новостную повестку дня и вспомнил, что одна из серий современного российского мультфильма «Маша и Медведь» набрала более 4,5 миллиарда просмотров на YouTube. Он спросил артистку, смотрит ли ее 2-летняя дочь Мия это детское шоу.

Полина ошарашила ведущих отрицательным ответом.

«Вы не знаете, что такое YouTube? – цитирует опешившего Гарика Мартиросяна издание «Собеседник». – У вас дома есть Интернет?»

Следующим логичным вопросом стало, а что же тогда Гагарина показывает своей дочери. Та ответила, что смотрит вместе с Мией «Каникулы Бонифация».

Выходит, из мультиков 32-летняя Полина предпочитает нетленную советскую классику, а не современные работы, пусть хоть они сто раз будут популярными.

Вы тоже так поступаете, или ваш ребенок все-таки смотрит «Машу и Медведя»?