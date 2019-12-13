«Может, и обида»: Садальский посетовал, что его не приглашают в кино

Актер Стас Садальский побывал в гостях у радио «Комсомольская правда». В эфире гость признался, что кино перестало его интересовать.

«Кино — это уже обмытые камни. Это было и было, сыграно», — сказал артист.

На вопрос ведущего, что кроется за подобными оценками, Садальский признался, что отчасти обида.

«Может быть, и обида. У меня и силы есть, и энергия, а меня не приглашают в кино. Сейчас век непрофессионалов, сейчас самодеятельность. Вот в КВНе три раза сказал – он артист, в микрофон вякнул – он певец. Непрофессионалы и в правительстве, и на театре, как говорили в старину. Сейчас век непрофессионалов», — заключил звездный гость.

Сам он предпочитает смотреть последние новинки дома.

«У меня огромный телевизор. Сейчас вот посмотрел «Щегол». Изумительная американская картина. Посмотрел «Фаворитку». Потрясающие актерские работы. Очень жалею, что не могу читать, потому что интернет отнимает очень много времени, — заключил Садальский.

Ранее актер прокомментировал громкое дело доцента Соколова из Санкт-Петербурга. Он заявил, что полиции давно стоило обратить внимание на ученого, подозреваемого в убийстве. Ведь он и раньше совершал преступления и уходил от наказания, сообщает сайт Радио «КП».