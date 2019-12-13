ЗВЕЗДЫ

«Будет тыкать пальцем и получать это»: Феофилактова рассказала о дне рождения сына

Мама повезет 7-летнего Даниэля в ЦУМ.

«Будет тыкать пальцем и получать это»: Феофилактова рассказала о дне рождения сына
Евгения Феофилактова и Даниэль. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

14 декабря исполнится 7 лет Даниэлю — сыну звезд «Дома-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. В интервью сайту Teleprogramma.pro мама мальчика призналась, что настолько увлечена подготовкой к этому празднику, что даже не думает о Новом годе.

Евгения устроит сыну «мальчуковый» день рождения в ресторане: с тортом, аниматорами, шариками и дюжиной гостей-сверстников. Детей будут развлекать артисты в костюмах персонажей «Звездных войн», хотя Даниэль не является фанатом этой киновселенной. По словам мамы, то, что любит паренек, развлекательные агентства еще не могут предоставить. Евгения не хочет присутствия папарацци, для нее важны теплая атмосфера и улыбка сына.

Сам «космический» праздник пройдет чуть позже, а конкретно в свой день рождения мама повезет мальчика в ЦУМ на шопинг.

«Даниэль будет тыкать пальцем во все, что хочет, и получать это», — сказала Феофилактова.

А вторую половину дня ребенок проведет с отцом, который, наверняка, тоже задарит наследника подарками.

Напомним, Феофилактова и Гусев развелись три года назад. Евгения ушла от мужчины, потому что он закрутил роман с другой участницей «Дома-2». Получив свободу, Антон женился на своей новой возлюбленной.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день роджениядети звездЕвгения ФеофилактоваЦУМ
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будет тыкать пальцем и получать это»: Феофилактова рассказала о дне рождения сына
Интересно?
Поделись с друзьями: