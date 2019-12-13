«Будет тыкать пальцем и получать это»: Феофилактова рассказала о дне рождения сына

14 декабря исполнится 7 лет Даниэлю — сыну звезд «Дома-2» Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. В интервью сайту Teleprogramma.pro мама мальчика призналась, что настолько увлечена подготовкой к этому празднику, что даже не думает о Новом годе.

Евгения устроит сыну «мальчуковый» день рождения в ресторане: с тортом, аниматорами, шариками и дюжиной гостей-сверстников. Детей будут развлекать артисты в костюмах персонажей «Звездных войн», хотя Даниэль не является фанатом этой киновселенной. По словам мамы, то, что любит паренек, развлекательные агентства еще не могут предоставить. Евгения не хочет присутствия папарацци, для нее важны теплая атмосфера и улыбка сына.

Сам «космический» праздник пройдет чуть позже, а конкретно в свой день рождения мама повезет мальчика в ЦУМ на шопинг.

«Даниэль будет тыкать пальцем во все, что хочет, и получать это», — сказала Феофилактова.

А вторую половину дня ребенок проведет с отцом, который, наверняка, тоже задарит наследника подарками.

Напомним, Феофилактова и Гусев развелись три года назад. Евгения ушла от мужчины, потому что он закрутил роман с другой участницей «Дома-2». Получив свободу, Антон женился на своей новой возлюбленной.