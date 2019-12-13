«Надо уметь радоваться жизни»: Юлия Снигирь побывала в морге

Актриса в соцсети рассказала о знаковой встрече в не самом приятном месте.

Актриса Юлия Снигирь, известная по ролям в фильмах «Про любовь», «Глянец», «Блокбастер» и других, опубликовала на своей странице в Инстаграм маленькую историю, которая произошла с ней на съемках. Возлюбленная Евгения Цыганова была в морге и встретила там старушку с двумя цветками, которая напомнила ей, что надо уметь радоваться жизни.

«Снимали два дня в морге и больнице..Иду по территории в своих мыслях. Холодно, не выспалась, есть хочу..Навстречу поникшая старушка с двумя гвоздиками. Где морг, спрашивает…

Все так просто – надо уметь радоваться жизни», – прокомментировала свою публикацию Снигирь.

Напомним, что 36-летняя Юлия Снигирь стала чаще попадать на страницы прессы, когда рассталась с Данилой Козловским и закрутила роман с актером Евгением Цыгановым и родила от него сына Федора, которому уже три года. Сам Евгений подвергся массовому осуждению общественности за то, что оставил мать своих семерых детей Ирину Леонову и создал новую семью.

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В январе на экраны должен выйти сериал «Новый папа», в котором Юлия Снигирь снялась вместе с голливудской звездой Джудом Лоу. Об этом актриса рассказала на съемках программы «Вечерний Ургант».