ЗВЕЗДЫ

Спустя десять лет группа «Тутси» вернулась на сцену с новым хитом

Певицы долгое время строили сольные карьеры и личную жизнь, но снова воссоединились.

Спустя десять лет группа «Тутси» вернулась на сцену с новым хитом
Группа «Тутси». Фото: Личный архив

Музыкальный продукт «Фабрики звезд 3» — группа «Тутси» — вновь вернулась в шоу-бизнес. Напомним, коллектив из четырех певиц был собран в 2004 году продюсером Виктором Дробышем. Девушки выпустили хит «Самый-самый» и одноименный альбом, но после первой удачной песни дела у коллектива пошли на спад. В 2010-ом группа начала распадаться на сольные проекты ее участниц.

И вот, спустя почти десять лет, мы вновь слышим громкое имя «Тутси». Герлз-бенд вновь собрался в составе Ирины Ортман, Леси Ярославской, Марии Вебер и Наташи Ростовой. 12 декабря в Сети появился новый хит квартета под названием «Самый лучший мужчина».

Известно, что девушки активно занимались каждая своей семьей, но о творчестве не забывали. Поклонники не раз предлагали им собраться вновь, и вот этот момент настал. Конечно, многие отметят, что после песни со словами: «Самый-самый-самый человек дорогой» композиция под названием «Самый лучший мужчина» выглядит несколько несвежо. Но артистки знают, что такое самоирония и оставили для фанатов «пасхалку» ближе к концу трека.

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"Тутси"«Фабрика звезд»Ирина ОтрманМария Веберновая песняНовости google
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Спустя десять лет группа «Тутси» вернулась на сцену с новым хитом
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