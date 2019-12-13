Дочки-матери: 13-летняя Маша Табакова догнала Зудину по росту

Сама актриса утверждает: для нее важно, чтобы их с Олегом Павловичем дочь выросла достойным человеком.

Дочь ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» — Мария — стала опорой и поддержкой для своей звездной мамы. Вдова Олега Павловича не скрывает: именно благодаря детям ей удалось принять постигшее ее горе. Табаков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Он скончался в марте 2018 года. Первенец Марины Зудиной — 24-летний Паша — живет самостоятельно, под опекой актрисы осталась только ее тринадцатилетняя дочь. Судя по одному из фото, на котором вдова Олега Табакова запечатлена с Ириной Мирошниченко в компании Маши, девочка уже догнала звездную маму по росту. Учитывая, что для выхода в свет к своим нарядам мама и дочка подобрали обувь не на каблуке, отдав предпочтение повседневному стилю Casual, надев практичные кроссовки.

В одном из своих интервью актриса говорила о том, что старается не перегружать наследницу занятиями вне школы. Считая, что у ребенка должно быть время и на отдых.

По словам Марины, для нее важно, что их с Олегом Павловичем дочка выросла отзывчивым и достойным человеком, способным понять чужое горе, боль или обиду. Вдова Табакова надеется, что когда Маша повзрослеет она будет знать, что не все в жизни покупается и продается и есть такие понятия, как искренняя дружба, любовь, поддержка, доверие. Эти ценности незыблемы, полагает Зудина.