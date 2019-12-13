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55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» похвасталась шикарной фигурой в бикини

Тэри Хатчер за два месяца похудела и накачала мышцы.

55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» похвасталась шикарной фигурой в бикини
Тэри Хатчер. Фото: globallookpress

Одна из главных героинь популярного сериала «Отчаянные домохозяйки» Тэри Хатчер опубликовала на своей странице в Инстаграм свою фотографию в бикини. 55-летняя телезвезда поучаствовала в марафоне по похудению и теперь так довольна своим телом, что решила похвастаться. Хатчер, сыгравшая в сериале роль Сьюзен, отметила, что сумела привести себя в идеальную форму всего за 8 недель. Актриса скинула лишние килограммы, подкачала мышцы рук и спины.

«На этом фото нет фильтров, макияжа и фотошопа. Я чувствую себя так хорошо и свободно в своем теле, что хочу поделиться с вами радостью», — написала Хатчер под снимком в купальнике.

Также актриса призналась, что ей было не просто выложить такую откровенную фотографию и отметила, что «физические упражнения стали источником благополучия, а не средством хорошо выглядеть голой». Поклонники пришли в восторг от преображения Хатчер и пожелали выглядеть так же великолепно в 55 лет.

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55-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» похвасталась шикарной фигурой в бикини
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