ЗВЕЗДЫ

54-летней вдове Олега Табакова приписывают новый роман

Якобы Марина Зудина симпатизирует своему давнему коллеге по театру.

54-летней вдове Олега Табакова приписывают новый роман
Марина Зудина (Фото: Globallookpress.com)

Вдова Олега Табакова не скрывала: она научилась жить со своей болью. Актриса тяжело переживала личную утрату. В марте 2018 года после продолжительной болезни скончался ее супруг Олег Табаков. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» ушел из жизни в возрасте 82 лет. В браке с Мариной Зудиной у него появилось двое детей. 24-летний сын Павел, как и его отец, выбрал актерскую стезю, а тринадцатилетняя дочь Маша пока учится в школе. В одном из интервью наследник именитого артиста заявил, что ему бы не хотелось, чтобы младшая сестренка не становилась актрисой, добавив, что Мария уже начала проявлять интерес к творчеству и сцене.

Супруга покойного Олега Павловича призналась, что смогла справиться с постигшим ее горем только благодаря детям. По словам Марины, иногда ей кажется, что она существует в параллельном мире — ходит на светские рауты, улыбаясь при общении с близкими друзьями. При этом Зудина подметила, что забыть о своей потере она вряд ли когда-нибудь сможет. Однако с этим чувством нужно научиться жить, сетовала в интервью вдова Табакова.

Актриса Марина Зудина с дочкой Машей
Марина Зудина всю себя отдает воспитанию дочери Маши (Фото: Globallookpress.com)

Несмотря на слова супруги ныне покойного актера, в прессе появились слухи о том, что Мария Вячеславовна якобы симпатизирует своему давнему коллеге по театру Андрею Смолякову. В свою очередь, поклонники 54-летней актрисы отнесли появившиеся в изданиях светской хроники публикации на эту тему к очередным беспочвенным домыслам. Как пишет «Экспресс газета», знаменитость не скрывала своего восхищения, глядя на артиста. Именно подобный факт стал причиной для появления слухов о возможных романтических чувствах Зудиной. Однако сама Марина Вячеславовна на домыслы, касающиеся частных аспектов ее личной жизни, никак не отреагировала.

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54-летней вдове Олега Табакова приписывают новый роман
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