Гурцкая заявила, что ее двенадцатилетний сын больше не похож на Гарри Поттера

Звезда опубликовала архивный кадр с ребенком, который был сделан в 2012 году.

Певица Диана Гурцкая в Instagram опубликовала архивный кадр. На фотографии, которая была сделана в 2012 году, изображен ее сын Костя. Тогда ему было всего пять лет. Он как две капли воды похож на героя из детских фильмов Гарри Поттера. «Семь лет прошло с тех пор. Гарри Поттер стал настоящим юношей!» — заявила незрячая певица.

Отметим, что Диана Гурцкая в 2005 году вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. Спустя два года на свет появился их сын Константин Кучеренко. Сейчас подростку уже 12 лет.

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Кстати, вместе с мужем Диана Гурцкая создала фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». За годы работы эта благотворительная организация помогла не одной сотне детей.

Кроме того, в 2010 году яркая певица организовала благотворительный фестиваль «Белая трость». Сегодня детские праздники проходят в ежегодном режиме в октябре.