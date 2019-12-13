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Тодоренко не смогла назвать Собчак главный город Свердловской области

Светская львица устроила для телеведущей географический диктант.

Тодоренко не смогла назвать Собчак главный город Свердловской области
Тодоренко не смогла ответить на каверзные вопросы Собчак по географии/http://globallookpress.com/

Телеведущая Регина Тодоренко не смогла ответить светской львице Ксении Собчак на вопрос, какой город является административным центром Свердловской области в рамках шоу «Осторожно, Собчак!». Светская львица решила проверить знания телеведущей столиц мира. Как известно, Регина Тодоренко долгое время вела программу «Орел и решка», в ходе которой побывала более чем в ста странах.

Однако во время «проверки знаний» Ксения Собчак перешла на субъекты Российской Федерации. Речь как раз зашла о Свердловской области и главном городе региона. «Спасибо огромное. Я уже могу идти?» — с улыбкой отшутилась телеведущая, так и не назвав Екатеринбург.

Впрочем, Ксения Собчак не захотела так просто отпускать коллегу. Она решила узнать, знает ли она города федерального значения, у которых есть особый статус в составе РФ. Речь зашла о Чите и Биробиджане. На эти вопросы Регина Тодоренко также не ответила.

Как сказала ведущая, ей нельзя падать так низко. Она снова отшутилась, что прямо сейчас из-за незнания географии ее рейтинг, действительно, крайне опустился. К слову, Ксения Собчак и сама заявила, что не знает ответы на все вопросы.

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ЕкатеринбургКсения СобчакКсения Собчак последние новостиРегина ТодоренкоСвердловская область
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Тодоренко не смогла назвать Собчак главный город Свердловской области
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