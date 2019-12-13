Тодоренко не смогла назвать Собчак главный город Свердловской области

Телеведущая Регина Тодоренко не смогла ответить светской львице Ксении Собчак на вопрос, какой город является административным центром Свердловской области в рамках шоу «Осторожно, Собчак!». Светская львица решила проверить знания телеведущей столиц мира. Как известно, Регина Тодоренко долгое время вела программу «Орел и решка», в ходе которой побывала более чем в ста странах.

Однако во время «проверки знаний» Ксения Собчак перешла на субъекты Российской Федерации. Речь как раз зашла о Свердловской области и главном городе региона. «Спасибо огромное. Я уже могу идти?» — с улыбкой отшутилась телеведущая, так и не назвав Екатеринбург.

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Впрочем, Ксения Собчак не захотела так просто отпускать коллегу. Она решила узнать, знает ли она города федерального значения, у которых есть особый статус в составе РФ. Речь зашла о Чите и Биробиджане. На эти вопросы Регина Тодоренко также не ответила.

Как сказала ведущая, ей нельзя падать так низко. Она снова отшутилась, что прямо сейчас из-за незнания географии ее рейтинг, действительно, крайне опустился. К слову, Ксения Собчак и сама заявила, что не знает ответы на все вопросы.