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Бекхэм похвасталась накаченным телом в обтягивающем костюме

Увидеть Викторию с оголенными частями тела фанаты могут крайне редко.

Бекхэм похвасталась накаченным телом в обтягивающем костюме
Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм показала поклонникам накаченное тело в обтягивающем мини-топе и спортивных лосинах. Со времен, когда бывшая участница Spice Girls позволяла себе оголяться, утекло много воды – Вика стала женой футболиста и родила ему четверых детей. С тех пор модель и актриса появлялась на публике в модной, но закрытой одежде.

Недавно же Виктория решила немного побаловать своих фолловеров и опубликовала утренний снимок с ранней тренировки. На нем Бекхэм продемонстрировала свою превосходную форму: накаченные бицепсы, плоский живот и стройные ноги. Стройность 45-летняя «перчинка» подчеркнула коротким топом и обтягивающими лосинами «ангельского» цвета. Отметим, что на загорелой коже певицы белый смотрится особенно эффектно.

Приятно удивлены оказались и комментирующие. Они сошлись во мнении, что для своего возраста Бекхэм выглядит превосходно. «Почему вы выглядите настолько превосходно?» — задавались риторическим вопросом они.

Сама Бекхэм считает именно спорт главной заслугой хорошей формы. «Перчинка» не дает себе слабины и тренируется в спортзале по несколько часов каждый день под наблюдением сертифицированных специалистов. Иногда Бекхэм делает перерывы, чтобы отвести детей в школу, но затем всегда возвращается в спортзал, чтобы отработать тренировку до конца.

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Бэкхем новостиВиктория БэкхемДэвид Бэкхемспорт
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Бекхэм похвасталась накаченным телом в обтягивающем костюме
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