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«Выдохните и улыбнитесь»: Джанабаева показала пикантную родинку в зоне декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» надела жакет поверх лифа ради модного снимка, заинтриговав подписчиков в Instagram.

«Выдохните и улыбнитесь»: Джанабаева показала пикантную родинку в зоне декольте
Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» в недавнем интервью рассказала о супружестве с Валерием Меладзе. Пара воспитывает двоих сыновей: пятнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луку. Младшего наследника певица родила спустя десять лет после первой беременности.

По словам Альбины, она полностью доверяет мнению возлюбленного. Как и Вера Брежнева, она старается во всем советоваться с избранником. При этом Джанабаева призналась, что не забывает и о собственной интуиции. Влюбленные не скрывают, как и многие другие супружеские пары, они могут поссориться или устроить конфликт без особой на то причины. Сам Меладзе утверждает, что считает вполне естественным возникновение временных кризисов, если речь идет о супругах, которые женаты уже не первый год.

К слову, готовясь к предновогодним праздникам, возлюбленная артиста приняла участие в портретной фотосессии. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в черном лифе, накинув поверх него белый жакет. Альбина блеснула пикантной родинкой в зоне декольте, заинтриговав подписчиков в Instagram.

«Кипит голова от подготовки… Не знаете, что подарить близким? Не высыпаетесь?! Выдохните и улыбнитесь… Скоро 31 декабря», — отметила певица.

Альбина отдала предпочтение прическе с эффектом мокрых волос, сделав при этом акцент на макияже — исполнительница подчеркнула глаза тенями для век, тушью и подводкой.

«Родинка крутая», «Никакой вульгарности, вы прекрасны!», «Красивая женщина с пикантной родинкой на груди», «Роскошная», «Вами можно только любоваться», — обратились к Альбине ее верные почитатели.

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«Выдохните и улыбнитесь»: Джанабаева показала пикантную родинку в зоне декольте
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