Исаев из «Уральских пельменей» подключился к спору о цензуре на телевидении

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев подключился к спору вокруг цензуры на телевидении. В Instagram на своей страничке он запустил опрос на эту тему. «Как вы считаете, есть цензура?» — спросил он своих подписчиков. На данный момент примерно три четверти опрошенных считают, что цензура все-таки существует. Опрос еще продолжается.

Ранее другой участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что на телевидении сейчас нельзя шутить про президента, хотя раньше было можно. Также нельзя «трогать» премьер-министра, депутатов. Запрещены шутки про Роскосмос, потому что это национальный проект. Исключено выражение «пенсионная реформа».

С мнением Дмитрия Брекоткина не согласился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он лаконично ответил на вопрос, сказав, что шутки про главу государства не запрещены.

Ранее о цензуре на телевидении во время концерта в Новосибирске говорил телеведущий Максим Галкин. Он также выражал обеспокоенность, что огромное количество сюжетов на телевидении посвящено Украине, а о событиях в родной стране говорится очень мало.