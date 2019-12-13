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Кейт Миддлтон занялась поиском особых подарков для своих детей

В этом году принцу Джорджу и принцессе Шарлотте доверят украшать елку самостоятельно.

Кейт Миддлтон занялась поиском особых подарков для своих детей
Пони и новые ракетки: Кейт Миддлтон занялась поиском подарков для наследников ФОТО: https://www.instagram.com/kensingtonroyal

37-летняя Кейт Миддлтон приступила к поискам рождественских подарков для своих детей. 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта уже сделали заказы. Девочка мечтает получить живого пони, чтобы освоить верховую езду, а у мальчика оказались более практичные желания — принц попросил новые теннисные ракетки и настольный футбол.

Отказывать наследникам герцогиня не стала и пообещала исполнить все желания, так как это Рождество будет особенным. Джорджу и Шарлотте впервые разрешат самостоятельно украсить елку.  Кейт Миддлтон и принц Уильям не будут принимать участие в процессе, но дадут наследникам несколько рекомендаций, в первую очередь они коснутся безопасности.

«Джордж и Шарлотта должны учесть, что их годовалый брат Луи обожает всё яркое и блестящее, поэтому на ёлке будет разноцветная гирлянда. На ветвях появятся сладкие игрушки-леденцы, но есть их запрещено до наступления праздника. Во всем остальном дети будут руководствоваться собственным вкусом», — сообщают в окружении семейства.

Кейт Миддлтон уверена, что «детям полезно доверять семейные традиции и позволять проявлять свою творческую сторону». Тем более, у них сейчас много свободного времени, так как начались рождественские каникулы.

Встречать праздник семья будет в Сандрингемском дворце в Норфолке. В праздничный вечер к Кейт и Уильяму присоединится Ее Величество с супругом. Перед Рождеством Елизавета II лично объезжает с инспекцией все свои резиденции, чтобы проверить, должным ли образом они украшены к празднику, сообщает сайт Радио КП.

Королева лично подписывает поздравительные открытки и контролирует покупку подарков. В этом году Елизавета II подготовила 620 презентов, истратив на них порядка 30 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчете на российскую валюту составляет чуть больше 2,5 миллиона рублей, пишет сайт argumenti.ru.

 

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Кейт Миддлтон занялась поиском особых подарков для своих детей
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