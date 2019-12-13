«У нас жесткий режим»: Кузьмин после возвращения к третьей жене бросил пить

Музыкант признался, что сбежал со дня рождения Эмина, потому что у него в жизни наступил серьезный период.

Музыкант Владимир Кузьмин, который вернулся к своей третьей жене, 37-летней Екатерине Трофимовой, в Instagram рассказал, что бросил пить. На опубликованном ролике можно увидеть, как супруга интересуется последними новостями из жизни исполнителя.

«Мы едем с автопати. У Эмина были. У нас сейчас серьезный период с группой. Записали первый сингл – «Я твой рок-н-ролл». У нас жесткий режим. Мы не выпиваем. Нам там стало скучновато. Нам там делать нечего. Будем сочинять новую песню», — заявил Владимир Кузьмин.

Также музыкант поздравил своего друга Эмина, которому исполнилось сорок лет. По словам Кузьмина, ему всегда приятно наблюдать за успехами своего товарища. Как заметил исполнитель, «небеса заслали его идеями». Сейчас он с кайфом работает над абсолютно новым материалом. Певец не сомневается, что в будущем эти песни станут культовыми для меломанов и хороших людей.

«Это не просто развлекательный рок, а нечто большее и полезное для людей. В сорок лет у меня началась вторая молодость, была куча энергии и сил. Желаю тебе того же и больше», — сказал Владимир Кузьмин, обращаясь к Эмину.