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«Подход был серьезный»: Кравченко рассказала, как переснимали сцены в «Сватах»

По словам актрисы, режиссеру было непросто угодить.

«Подход был серьезный»: Кравченко рассказала, как переснимали сцены в «Сватах»
Кравченко высказалась о работе в "Сватах"/http://globallookpress.com/

Актриса Татьяна Кравченко, которая получила широкую известность благодаря съемкам в сериале «Сваты», в Instagram рассказала, как непросто давалась работа над картиной. Она отметила, что у них была очень сплоченная группа. Это касалось как посиделок, так и работы.

Как отметила Татьяна Кравченко, никто в съемочной группе не относился к «Сватам» как к сериалу. При этом она вспомнила, что однажды играла в одном ситкоме. Там как раз была спешка. Актеры не полностью вживались в роли, из-за чего продукт получился сырым. В «Сватах» же все съемки шли размеренно.

«Да, там тоже сроки, но если режиссеру не нравилось, как исполнена роль, или если погода не удалась – останавливались и переснимали. Подход был серьезный», — заявила она.

Отметим, что зрители уже несколько лет ждут выхода новых серий «Сватов». На данный момент известно, что съемки заморожены. Было отснято всего несколько серий. Впрочем, исполнитель одной из главных ролей актер Федор Добронравов рассказывал, что зрители обязательно увидят новые серии. Просто на данном этапе это вопрос времени.

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Тэги:

Сериал "Сваты"Татьяна КравченкоФедор Добронравов
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«Подход был серьезный»: Кравченко рассказала, как переснимали сцены в «Сватах»
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