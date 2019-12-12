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«Фотошоп головного мозга»: Миро не оценила изменений во внешнем виде Бабкиной

Блогер в свойственной ей манере прошлась по недостаткам эстрадной певицы.

«Фотошоп головного мозга»: Миро не оценила изменений во внешнем виде Бабкиной
Певица Надежда Бабкина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Скандальная блогер Лена Миро в свойственной ей манере прошлась по новому виду Надежды Бабкиной. Напомним, эстрадная артистка предстала перед публикой с новой прической, скрывающей лоб челкой-шторкой и подтянутой кожей лица. Подобное преображение понравилось не всем. Так, некоторые комментирующие заявили, что Бабкина изменилась до неузнаваемости.

Не оценила преображения и Лена Миро. Блогер уверенно заявила – у Надежды Георгиевны «фотошоп головного мозга». Девушка заявила, что наблюдает не просто изменения во внешности, а «омоложение до состояния пластмассового младенца». Подобные вещи, утверждает Миро, говорят лишь об одном – человек всячески избегает своего возраста и боится признавать, что неуверен в себе.

«Очевидная пластика и фотошоп — это явное признание в том, что ты бежишь от своего возраста. И не просто бежишь, а бежишь в страхе. Это удел людей недалеких и так и не научившихся себя любить. Если в 70 лет ты боишься собственных морщин, то что-то ты явно сделала в своей жизни не так», — отчеканила она.

Миро призвала своих подписчиц любить себя. Блогер уверена – после того, как у женщины появится понимание своей реальной ценности, ей не нужны будут ни косметологи, ни признание мужчин, ни чужие комплименты.

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критика в соцсетяхЛена МироНадежда Бабкина
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«Фотошоп головного мозга»: Миро не оценила изменений во внешнем виде Бабкиной
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