Турецкий экс-супруг Ани Лорак передумал судиться с певицей из-за имущества

Мурат Налчаджиоглу отозвал иск за несколько дней до начала судебного заседания.

Бывший супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу передумал судиться с певицей из-за имущества. На днях предприниматель, которого сама артистка обвинила в многочисленных изменах, забрал исковое заявление из суда. Ранее Мурат намеревался отсудить у бывшей жены квартиру в Киеве – в этих апартаментах Лорак жила до того, как переехала в Москву.

Портал «Дни24» отмечают, что слушание дела должно было состояться 4 декабря, однако в какой-то момент адвокаты турка обратились в суд с требованием забрать документы. С позицией обвинения согласились и юристы самой артистки. В суде адвокатам объяснили, что возобновить дело после отказа всех лиц не получится, однако и Лорак, и Налчаджиоглу подтвердили намерения урегулировать конфликт мирно.

Ни сама Ани, ни ее супруг информацию пока не прокомментировали. Поклонникам экс-пары остается гадать, как именно некогда любящим друг друга людям удалось урегулировать финансовый вопрос.