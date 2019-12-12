ЗВЕЗДЫ

«Опухшая» Елена Корикова пригрозила судом за критику своей внешности

Подписчики ее блога в соцсети удивились внешнему виду актрисы и тут же получили отпор.

«Опухшая» Елена Корикова пригрозила судом за критику своей внешности
Елена Крикова пригрозила подписчикам судом ФОТО: https://www.instagram.com/korikova_official

Актриса Елена Корикова пригрозила судом своим подписчикам, которые критикуют ее внешность.  47-летняя звезда сериала «Бедная Настя» может похвастаться подтянутой фигурой и моложавым лицом, она не стесняется демонстрировать в соцсети свои снимки без макияжа и обычно получает массу комплиментов. Но на этот раз внешний вид актрисы удивил подписчиков.

Корикова записала короткий ролик, как возвращается домой после рабочего дня. И, казалось бы, эмоции должны быть только позитивные, но у читателей ее блога случилась настоящая истерика, они всерьез обеспокоились внешним видом любимицы.

Многие отметили, что лицо актрисы выглядит очень опухшим. Елену Корикову тут же обвинили в злоупотреблении уколами красоты.

«Смените косметолога, полный ужас», «Ой, не узнать без макияжа мою любимую артистку», «Вот что делает ботокс», «Сама на себя не похожа без макияжа», «Что с губами?», «Почему вы такая опухшая?», — набросились на звезду фолловеры.

Терпеть нападки актриса не стала и пригрозила всем критикам судом. Особенно ей не понравились упреки в использовании филлеров и ботокса.

«Я такая и есть. Может, с вами тоже посудиться?… За ложные обвинения и утверждения есть статья», — заявила артистка.

Она давно устала от слухов и сплетен о себе и обещает вместе с адвокатами наказывать всех недоброжелателей.

«По поводу любого ложного обвинения в свой адрес я обращаюсь в суд», — резюмирует Елена Корикова.

Но не все оказались столь критичными. Многие подписчики попытались сгладить конфликт и отметили, что их любимица выглядит отлично, пишет сайт argumenti.ru.

«Вы, как всегда, обворожительны и прекрасны!», «Леночка, вы муза, будьте счастливы», «Лена прекрасна и с макияжем, и без», — пишет публика.

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«Опухшая» Елена Корикова пригрозила судом за критику своей внешности
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