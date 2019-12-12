Эмин обезглавил марципанового клона в честь собственного дня рождения

На днях певец и композитор Эмин Агаларов звучно отметил 40-летие. На пышном торжестве у артиста присутствовали не только члены семьи артиста, но и его многочисленные звездные друзья – Катя Лель, Леонид Агутин, Глюкоза, Александр Ревва и другие. Отметить юбилей Агаларов решил на широкую ногу как настоящий артист – сначала он дал концерт в «Крокус Сити Холл», а затем закатил уютную вечеринку.

В конце вечера именинник был награжден тортом с собственной марципановой фигуркой на возвышении. На опубликованных в Сети кадрах видно, как радостный хозяин вечера с особым остервенением лично обезглавливает своего миниатюрного двойника. Откушенную голову Эмин, однако, доедать не стал, а предпочел аккуратно выложить ее на салфетку и спрятать. В оставшиеся от «нападения» кусочки Агаларов заботливо вставил свечу и зажег ее, а затем попросил присутствующих поддержать его и сам трогательно спел Happy birthday.

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Чуть позже Эмин попытался съесть еще и Катю Лель. Певица разместила трогательное видео происходящего на личной странице в Instagram. На кадрах видно, как Агаларов сначала пытается укусить коллегу за щеку, а затем отказывается от затеи.