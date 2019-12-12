ЗВЕЗДЫ

Эмин обезглавил марципанового клона в честь собственного дня рождения

Музыкант отметил 40-летие.

Эмин обезглавил марципанового клона в честь собственного дня рождения
певец Emin (Эмин Агаларов). Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

На днях певец и композитор Эмин Агаларов звучно отметил 40-летие. На пышном торжестве у артиста присутствовали не только члены семьи артиста, но и его многочисленные звездные друзья – Катя Лель, Леонид Агутин, Глюкоза, Александр Ревва и другие. Отметить юбилей Агаларов решил на широкую ногу как настоящий артист – сначала он дал концерт в «Крокус Сити Холл», а затем закатил уютную вечеринку.

В конце вечера именинник был награжден тортом с собственной марципановой фигуркой на возвышении. На опубликованных в Сети кадрах видно, как радостный хозяин вечера с особым остервенением лично обезглавливает своего миниатюрного двойника. Откушенную голову Эмин, однако, доедать не стал, а предпочел аккуратно выложить ее на салфетку и спрятать. В оставшиеся от «нападения» кусочки Агаларов заботливо вставил свечу и зажег ее, а затем попросил присутствующих поддержать его и сам трогательно спел Happy birthday.

Чуть позже Эмин попытался съесть еще и Катю Лель. Певица разместила трогательное видео происходящего на личной странице в Instagram. На кадрах видно, как Агаларов сначала пытается укусить коллегу за щеку, а затем отказывается от затеи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Катя ЛельНовости googleЭминЭмин Агаларов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмин обезглавил марципанового клона в честь собственного дня рождения
Интересно?
Поделись с друзьями: