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Актер Артем Федотов признался, что бросил беременную любовницу

Молодому человеку спустя восемь лет пришлось сделать ДНК-тест на отцовство.

Актер Артем Федотов признался, что бросил беременную любовницу
Артем Федотов. фото: кадр из передачи "На самом деле"

Житель Санкт-Петербурга Александр Никитин восемь лет воспитывал мальчика Павла со своей женой Юлией. Но недавно он узнал, что это не его ребенок. Мужчина был обманут собственной женой. У девушки, как оказалось, был роман с актером Артемом Федотовым, который снимался в таких картинах, как «Легенда № 17», «Бедные люди». Об этом факте Александру поведал бывший супруг девушки, который заверил, что застал Юлию в постели с артистом.

Никитин пришел в студию передачи «На самом деле», чтобы выяснить правду. Он рассказал, что Федотов был любовником Юлии. Когда она состояла в браке с первым мужем Владимиром, то попросила отправить ее на море в Анапу. Там у нее и была интрижка с актером. Когда об этом узнал супруг, то подал на развод. Но в то же время с ней познакомился и Александр. Он тогда был уверен, что это из-за него семья разрушилась.

Детектор лжи показал, что молодой человек действительно сомневается, что ребенок был рожден от него. Федотов появился в студии и был очень эмоционален.

«Ты готов какого-то дядю слушать вместо своей жены и тех фактов, которые были у тебя на руках», — возмутился он. «Да, я знаком с Юлией Никитой. Мы познакомились в конце декабря 2010 года в Москве в ночном клубе. Это была взаимная симпатия, не совсем трезвая», — рассказал актер.

Федотов признался, что изменял жене. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

Артем заверил, что виделся с девушкой всего три раза, но эксперты выяснили, что их отношения длились гораздо дольше. Более того, актер познакомил возлюбленную со своей тетей. Он заверил, что их роман с Юлией закончился после поездки в Анапу. Тогда артист узнал о беременности девушки, но сам он был женат и не захотел развивать отношения с любовницей. На полиграфе Федотов подтвердил, что Юлия сообщила, что ждет от него ребенка, поэтому он с ней расстался.

Запутанную историю удалось распутать с помощью двух ДНК-тестов. Более того, тетя Артема Вера рассказала, что Юлия приезжала к ней и просила помощи, чтобы она помогла убедить племянника в том, что девушка беременна от него. Первый ДНК-тест между маленьким Павлом и Никитиным показал, что они не родственники. Гости в студии были поражены, когда и вторая экспертиза между мальчиком и Федотовым тоже оказалась отрицательной. Эксперты пришли к выводу, что папой ребенка является бывший муж Юлии — Владимир.

Юлия отрицала, что родила ребенка от актера. Фото: кадр из передачи «На самом деле»
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Актер Артем Федотов признался, что бросил беременную любовницу
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