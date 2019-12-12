Редкий кадр: Наталия Медведева показала подросших детей и своего мужа

Наталия Медведева является одной из самых загадочных экс-участниц Comedy Woman. Она не рассказывает о своей личной жизни. Актриса почти не публикует семейные фото, а также дважды ей удавалось скрывать беременность. Теперь все чаще девушка показывает своих сыновей. Старшему мальчику уже четыре года, а младший недавно отпраздновал первый день рождения. А вот своего мужа она прятала до недавнего времени.

Уже семь лет Медведева счастлива в браке с капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. Сама актриса ранее состояла в команде «Федор Двинятин». Увидеть влюбленных вместе большая удача. В преддверии праздников актриса решила порадовать поклонников. Она показала трогательное фото со своими близкими. В кадре ее старший сын Илья стоит в костюме, сделанном из картонных коробок. Родители даже соорудили ему шлем и пистолет — с помощью картонок и скотча. В подобном наряде красовался и маленький Тимофей. Похоже, что главным затейником происходящего стал супруг Наталии. В кадре он усердно вырезает что-то ножницами.

«Костюмы к новому году готовы. За 5 минут и своим, и соседским», — шутливо подписала фото артистка.

Многим поклонникам понравилась идея звезды. Некоторые отметили, что ее наследники сильно подросли. «Тимоха уже топает», «Папа может, папа может всё, что угодно», «Коробчатые войска», «Мать и бать года, вам награду нужно дать за такие костюмы», «Крутотень, мы придём к вам на мастер-класс костюмов», «Рукодельники», «Папы быстрее и лучше справляются с вопросом, какой костюм надеть на Новый год и где его взять», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, не только Медведева уже готовится к грядущему Новому году. Многие звезды украсили дома и обзавелись главным символом Нового года. Яна Рудковская украсила елку в стиле сказки «Золушка», а Татьяна Навка достала елочные игрушки в стиле СССР. А вот Филипп Киркоров наряжал хвойную красавицу несколько часов, так как она возвысилась под потолок в его особняке.