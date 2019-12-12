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Теплые отношения: Боня расцеловала Семенович на ужине в ресторане

Бывшая участница шоу «Дома-2» радушно пообщалась со своими друзьями.

Теплые отношения: Боня расцеловала Семенович на ужине в ресторане
Анна Семенович и Виктория Боня. фото: instagram.com/ann_semenovich/, instagram.com/victoriabonya/

Виктория Боня не скрывает, что ее жизнь состоит из постоянных путешествий и съемок. Осенью она переехала жить в Лондон вместе с дочкой Анджелиной. Казалось, что они устроились на новом месте, но на днях телеведущая призналась порталу Teleprogramma.pro, что ее наследнице категорически не нравится угрюмая Англия, она все время плачет, поэтому телеведущая планирует снова переехать. На обдумывание она взяла год, так как нужно определиться с новым местом жительства.

А тем временем Виктория намеревалась поехать в Китай, но опоздала на рейс. Она не рассчитала, что в Москве могут быть пробки. Девушке было очень обидно, но она постаралась не падать духом. Светская львица решила, что это прекрасная возможность для встречи с друзьями. Она отправилась на ужин в ресторан с Валерией, Иосифом Пригожиным и дизайнером Эммой Салимовой. Боня опоказала в Instagram их теплое общение за столом. «Мы ужинаем. Эммочка красавица, Лерочка красотка. Ёся, ты тоже красивый», — прокомментировала свое видео звезда.

фото: instagram.com/victoriabonya/

Также приехала в ресторан и Анна Семенович. Они не виделись очень давно, поэтому Виктория поцеловала свою подругу, певица тоже чмокнула ее в щечку. Как оказалось, девушки дружат уже 18 лет. Чем закончились посиделки, телеведущая решила не показывать. Скорее всего, они проболтали до поздней ночи. После этого Боня решила показать свой образ. Она сама себе пообещала, что будет чаще носить платья.

фото: instagram.com/victoriabonya/

На фото модель предстала в черном приталенном мини-платье и бордовых сапогах на устойчивом каблуке. Поверх она надела длинную черную шубу, чтобы не замерзнуть. Виктория призналась, что встреча с друзьями ее порадовала. По мнению некоторых поклонников, светской львице действительно стоит чаще носить платья и каблуки.

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Анна СеменовичВалерияВиктория Боняроссийские звезды
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Теплые отношения: Боня расцеловала Семенович на ужине в ресторане
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