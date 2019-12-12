Конфликт исчерпан: Тимати больше не злится на Крида

Исполнитель Эмин шумно отпраздновал свое 40-летие. На свой день рождения певец пригласил весь московский бомонд. В числе почетных гостей оказалась практически вся верхушка BlackStar, включая Тимати. Пришел на праздник и экс-участник лейбла Егор Крид.

То, как музыкальные деятели встретились, говорит о том, что конфликт между певцом и лейблом давно исчерпан. Либо его попросту никогда не было, ведь сам Тимати неоднократно говорил о том, что расставание с Егором прошло спокойно.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как Тимур Юнусов встал со своего места заметив Крида. Мужчины крепко пожали руки, а Егор даже дружественно похлопал экс-начальника по плечу. С остальными членами бывшего коллектива Егор поздоровался еще радостнее, тепло обнимая их.