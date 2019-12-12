ЗВЕЗДЫ

Конфликт исчерпан: Тимати больше не злится на Крида

На дне рождения Эмина музыканты встретились довольно тепло.

Конфликт исчерпан: Тимати больше не злится на Крида
Егор Крид. Фото Global look press

Исполнитель Эмин шумно отпраздновал свое 40-летие. На свой день рождения певец пригласил весь московский бомонд. В числе почетных гостей оказалась практически вся верхушка BlackStar, включая Тимати. Пришел на праздник и экс-участник лейбла Егор Крид.

То, как музыкальные деятели встретились, говорит о том, что конфликт между певцом и лейблом давно исчерпан. Либо его попросту никогда не было, ведь сам Тимати неоднократно говорил о том, что расставание с Егором прошло спокойно.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как Тимур Юнусов встал со своего места заметив Крида. Мужчины крепко пожали руки, а Егор даже дружественно похлопал экс-начальника по плечу. С остальными членами бывшего коллектива Егор поздоровался еще радостнее, тепло обнимая их.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Егор КридЕгор Крид последние новостиТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Конфликт исчерпан: Тимати больше не злится на Крида
Интересно?
Поделись с друзьями: