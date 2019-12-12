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Новый мини-клип Пугачевой могут показать в новогоднюю ночь на телевидении

У поклонников Примадонны пока нет полной уверенности, будет или нет премьера.

Новый мини-клип Пугачевой могут показать в новогоднюю ночь на телевидении
Мини-клип Пугачевой могут показать в новогоднюю ночь/http://globallookpress.com/

Мини-клип на одну из новых песен Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой могут показать в новогоднюю ночь. Если это событие и произойдет, то только на Первом канале. Как известно, супруга телеведущего Максима Галкина в прекрасных отношениях с генеральным директором «первой кнопки» Константином Эрнстом. Не так давно она уже была на канале, где рассказала ведущему Кириллу Клейменову о последних событиях в своей жизни.

На данный момент сохраняется интрига, покажут или нет в новогоднюю ночь Аллу Пугачеву на Первом. Съемки могут состояться в последнюю неделю декабря. Пока всем фанатам Аллы Пугачёвой остается только ждать. Со стопроцентной уверенностью можно только утверждать, что если звезда и споет, то только на главном канале страны.

Отметим, что на Первом канале еще два года назад отказались от традиционных посиделок ведущих за праздничным столом. Этот формат себя давно изжил и мало интересен зрителю. Артистов в этом году снимают в знаковых местах столицы.

Каждый номер — мини-клип о красивой Москве. Съемки проходят ночами, поэтому получается очень атмосферно, празднично и местами даже сказочно. В новогоднюю ночь можно будет увидеть, как известных артистов, так и корифеев российской эстрады – Сергея Шнурова, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, сообщает «Комсомольская правда».

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Новый мини-клип Пугачевой могут показать в новогоднюю ночь на телевидении
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