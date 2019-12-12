ЗВЕЗДЫ

Мошенники наживаются на имени Гарика Харламова

Неизвестные зазывают поклонников юмориста на несуществующие концерты и пропадают с деньгами.

Мошенники наживаются на имени Гарика Харламова
Гарик "Бульдог" Харламов. Фото: КП/Алексей Булатов

Мошенники начали зарабатывать на честном имени юмориста Гарика Харламова. Дуэт неизвестных, представившись сотрудниками концертного агентства, продают поклонникам резидента билеты на существующий концерт. Сам Харламов рассказал в личном микроблоге, что злоумышленники представляются Кириллом и Евгением.

«Якобы концертное агентство «Концерт.Ру» берет с людей деньги, обещает им, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях или же продают наши концерты. Называются они при этом моими агентами. Официально заявляю – ни Кирилл, ни Евгений моими представителями не являются», — подчеркнул актер.

Гарик рассказал, что уже зафиксированы первые случаи обмана. Какой именно суммы лишились пострадавшие, доподлинно неизвестно. Харламов пообещал, что нарушителей отыщут при его личном содействии, а также попросил поклонников его таланта быть бдительнее и перепроверять всю поступающую информацию.

В комментариях к обращению люди поспешили поблагодарить Гарика за предупреждение. Впрочем, нашлись и те, кто пошутил, что получили неплохую идею для стартапа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Comedy ClubГарик ХарламовконцертымошенникиНовости googleобманрекламное агентство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мошенники наживаются на имени Гарика Харламова
Интересно?
Поделись с друзьями: