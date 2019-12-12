Мошенники наживаются на имени Гарика Харламова

Неизвестные зазывают поклонников юмориста на несуществующие концерты и пропадают с деньгами.

Мошенники начали зарабатывать на честном имени юмориста Гарика Харламова. Дуэт неизвестных, представившись сотрудниками концертного агентства, продают поклонникам резидента билеты на существующий концерт. Сам Харламов рассказал в личном микроблоге, что злоумышленники представляются Кириллом и Евгением.

«Якобы концертное агентство «Концерт.Ру» берет с людей деньги, обещает им, что я выступлю на их корпоративных мероприятиях или же продают наши концерты. Называются они при этом моими агентами. Официально заявляю – ни Кирилл, ни Евгений моими представителями не являются», — подчеркнул актер.

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Гарик рассказал, что уже зафиксированы первые случаи обмана. Какой именно суммы лишились пострадавшие, доподлинно неизвестно. Харламов пообещал, что нарушителей отыщут при его личном содействии, а также попросил поклонников его таланта быть бдительнее и перепроверять всю поступающую информацию.

В комментариях к обращению люди поспешили поблагодарить Гарика за предупреждение. Впрочем, нашлись и те, кто пошутил, что получили неплохую идею для стартапа.