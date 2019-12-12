«Он начинает скрипеть»: Глюкоза лишилась корпоративов из-за мужа

Редкий артист отказывается от новогодних корпоративов. Звезды отечественного шоу-бизнеса признаются — активная работа на праздники иногда их год кормит. Но вот певица Глюкоза решила в этом году забыть про работу и отметить праздник в кругу семьи. Муж давно высказывал свое недовольство занятостью певицы в канун Нового года, и в этот раз она решила ему уступить.

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«Под Новый год он начинает скрипеть как шкаф, потому что декабрь полностью отключает нас от семьи и погружает в работу», — рассказала КП Наталья Чистякова-Ионова про супруга Александра Чистякова.

Вместе с ним и дочками, 12-летней Лидой и 8-летней Верой, Глюкоза отправится отмечать Новый год на Маврикий, а затем в Кейптаун.

В целом же, заверяет звезда, супруг поддерживает ее в работе, помогает советом, участвует в обсуждении концертных номеров. Он прекрасно понимает, что женился на артистке, а не на рядовой домохозяйке.

«Тот, кто выбирает в спутники жизни творческого человека, должен понимать, что артист не может без сцены, камер, без встречи со зрителем и постоянного внимания», — сказала Глюкоза.

Она считает, если творческого человека лишить его звездной жизни, близким мало не покажется. Ведь им придется компенсировать то внимание, которое он получал от своих поклонников.

Напомним, Наталья Ионова и Александр Чистяков, совладелец нефтяной компании Ruspetro, поженились в 2006 году. В настоящее время певице 33 года, ее супругу – 46 лет. Несмотря на постоянные слухи об их разрыве, пара уже 13 лет счастливо живет в браке.