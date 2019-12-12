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«Не замечаю охоты на себя»: карьера мешает Милошу Биковичу найти любовь

Красавчик-серб боится не создать семью из-за обилия ролей.

«Не замечаю охоты на себя»: карьера мешает Милошу Биковичу найти любовь
Актер Милош Бикович. Фото: КП/Фролов Михаил

31-летний актер из Сербии Милош Бикович опасается остаться в одиночестве, несмотря на большую востребованность у противоположного пола. Об этом сама звезда кинематографа рассказал журналистам на днях. Бикович признался, что работа отнимает у него практически все свободное время. Кроме того, условия съемок вынуждают его постоянно кочевать, из-за чего он ощущает в себе черты «цыганского менталитета».

Ставший наиболее востребованным в России после ряда крупных ролей («Отель Элеон», «Духless», «Балканский рубеж») Бикович признался «7 дням», что многократно задумывался о том, чтобы найти женщину и построить с ней семью, однако в глубине души понимает, что на данном этапе это практически невозможно. По его личному мнению, для женитьбы и воспитания детей нужны стабильность и порядок, со своей же стороны обеспечить это он не может. Не устраивает Биковича и изменившийся формат отношений между полами.

«Я хочу жить в горах Сербии, в деревянном домике. С детьми, с женой, с собакой. Но это не завтра, в будущем. Вообще, не думаю, что закон должен регулировать эмоциональную связь людей», — резюмировал он.

Что же касается бешеной популярности, Бикович ее практически не чувствует. Милош отмечает — охота на него совершенно точно не ведется. Либо он ее не замечает, ведь весь его фокус направлен на самореализацию.

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Балканский рубежБикович новостиДухlessЗа гранью реальностиМилош БиковичОтель Элеон
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«Не замечаю охоты на себя»: карьера мешает Милошу Биковичу найти любовь
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