Леонид Агутин прекратил творческое сотрудничество с Элиной Чагой

Музыкант Леонид Агутин прекратил свое творческое сотрудничество с яркой молодой подопечной Элиной Чагой. Артистка отправилась в свободное творческое плавание. Она продолжит выступать на сцене и давать концерты, но уже без помощи опытного наставника. Отметим, что контракт молодой певицы с Агутиным был заключен на пять лет. Продлевать его девушка не стала, о чем уведомила супруга певицы Анжелики Варум.

Как объяснила сама Элина Чага, ей уже пора становиться самостоятельным и взрослым артистом. Больше она не хочет работать с продюсерами. Как считает певица, сейчас времена изменились. Талантливым музыкантам уже не нужен «дядечка, который будет за них топить».

больше по теме Дочь Агутина и Варум отказалась от фамилии матери Двадцатилетняя Елизавета теперь выступает на сцене под псевдонимом Лиз Холлоуэй.

Интересно, что родители Элины работают юристами. Они внимательно следили, чтобы контракт Чаги с Агутиным соблюдался на протяжении всего сотрудничества. К примеру, она после расставания сможет петь все песни, к которым приложил руку Агутин. Кроме того, ей оставлено ее сценическое имя. Как известно, порой продюсеры выдвигают своим подопечным очень плохие условия. Но тут как раз обратный случай. Обе стороны остались довольны совместной работой.

Девушка уже знает, чем будет заниматься в ближайшее время. Недавно они с Леваном Горозией выпустили совместную песню «Рядом». Добавим, что Чагу подозревали в бурном романе с Агутиным. Обе стороны все время эти слухи опровергали, сообщает «СтарХит».