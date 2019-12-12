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Марго Овсянникова получила в подарок от возлюбленного квартиру за 20 миллионов рублей

Бизнесмен по имени Виталий сделал своей ненаглядной поистине шикарный презент.

Марго Овсянникова получила в подарок от возлюбленного квартиру за 20 миллионов рублей
Марго Овсянникова стала хозяйкой шикарной квартиры/https://www.instagram.com/mmmargaaret/

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова рассказала о шикарном подарке от своего возлюбленного по имени Виталий. Он подарил звезде просторную квартиру в элитном жилом комплексе «Фили Град». О подарке он сообщил ей, когда они вместе отдыхали на Кипре. Стоимость жилья 20 миллионов рублей.

«Я не ожидала такого от Виталия, хотя он никогда не скупился на подарки. В честь него я даже записала песню, а Виталий помог снять клип. Думаю, что наконец нашла своего принца», — сказала девушка.

Напомним, что Марго Овсянникова встретила свою новую любовь в одном из караоке-баров. Мужчина оценил ее вокальные данные. Как рассказала звезда, раньше все молодые люди обращали внимание только на ее внешность. Сейчас ситуация изменилась.

Отметим, что мужчина, который является сыном богатого предпринимателя, уже не в первый раз делает шикарные подарки своей второй половинке. К примеру, несколько месяцев назад он подарил Марго Овсянниковой ключи от «Мерседеса». Стоимость машины восемь миллионов рублей. Кроме того, он дарил ей бриллиантовое кольцо, стоимость которого 50 тысяч долларов.

Овсянникова отметила, что квартира, которую ей презентовал любимый, с готовым ремонтом. В ближайшем будущем она надеется свить там с любимым уютное гнездышко. Что касается возможной свадьбы с мужчиной, то Марго мечтает выйти замуж в следующем году, сообщает «СтарХит».

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Марго Овсянникова получила в подарок от возлюбленного квартиру за 20 миллионов рублей
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