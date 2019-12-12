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«Да, мимолетный»: Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской

В настоящее время музыкальные деятели работают, как партнеры.

«Да, мимолетный»: Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской
Яна Рудковская и Дима Билан. Фото Бориса Кудрявого. КП.

Рудковская на реалити-шоу «ЯнаСупер» заявила, что вместо ее мужа Евгения Плющенко мог бы оказаться Дима Билан, тем самым подогрев волну слухов о себе и певце.

Музыкант, по ее мнению, весьма недурен собой, отлично зарабатывает, талантлив, в общем по всем параметрам подходит на роль мужа настоящей звезды шоу-бизнеса. «Он меня во всем устраивает», — сказала Яна.

Кроме того, продюсер рассказала Юлии Барановской в эфире «Русского радио», что она целовалась с музыкантом и даже поделилась впечатлениями об этом эпизоде, заявив, что делает это артист весьма неплохо.

Оказалось, что это не просто флирт, «Комсомольской правде» Билан признался, что был в отношениях с Яной, пусть и скоротечных.

«Да, мимолетный, — подтвердил Дима роман с продюсером. — Мне кажется, без этих романтических импульсов не началась бы вообще наша совместная с Яной работа. У меня в принципе и дружба с девушками не начинается, если какой-то романтической истории ранее не было».

Билан сказал, что иногда с грустью думает о том, что упустил Яну. Тем не менее, он считает, что девушку «Бог миловал» от него, ведь у музыканта непростой путь и характер.

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«Да, мимолетный»: Билан подтвердил, что у него был роман с Рудковской
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