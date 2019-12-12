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«Хозяйка моей мечты»: Рики Мартин показал редкое фото дочери

Певец не часто делится снимками со своими отпрысками.

«Хозяйка моей мечты»: Рики Мартин показал редкое фото дочери
Рики Мартин. Фото Global look press.

Многодетный отец Рики Мартин просто обожает своих четверых детей, однако он крайне редко делится со своими подписчиками фотографиями отпрысков. Поэтому новый снимок его единственной дочери Лусии в Instagram произвел настоящий фурор.

В кадре запечатлен сам Мартин с малышкой на руках. Судя по всему, заботливый отец только что искупал девочку, завернув ее в забавное полотенце.

 «Хозяйка моей мечты. Малышка Лусия», — подписал певец снимок.

«Красивая! Очень похожа на Маттео!», «Это что, кукла?», «Боже, как прекрасны эти глаза», «Это преступление быть такой красивой», — тут же прокомментировали поклонники Рики Мартина.

Через пару недель малышке-Лусии исполнится годик. Она, как и другие дети Рики Мартина и его мужа Джвана Йосефа, родилась от суррогатной матери. У девочки есть три брата: Ренн Мартин-Юзеф, появившийся на свет в октябре этого года, и двойняшки Маттео и Валентино, им по 11 лет.

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«Хозяйка моей мечты»: Рики Мартин показал редкое фото дочери
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