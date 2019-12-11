Собчак задала Тодоренко каверзный вопрос про Топалова и Лопыреву

Журналистка напомнила певице, что ее муж хотел жениться на известной блондинке.

Ксения Собчак, повздорившая на днях в социальных сетях с моделью Викторией Лопыревой, вспомнила о ней на своем YouTube-шоу, когда брала интервью у Регины Тодоренко.

«Психология утверждает, что мужчина выбирает женщин, похожих либо на маму, либо на сестру, — начала Ксения сдалека, задавая вопрос Регине. — Что у тебя общего с Викторией Лопыревой?»

Светская львица имела в виду то, что одно время муж Тодоренко, певец Влад Топалов, встречался с известной блондинкой. Их роман вспыхнул в 2011 годы и ознаменовался чередой скандалов. Когда Виктория уже думала, что все кончено, мужчина пришел к ней с кольцом. Лопырева отказала жениху, и, как известно, теперь он счастлив в браке с Тодоренко.

«Наверное, ничего. Поэтому я замужем за Топаловым, а она — нет», — рассмеялась в ответ Регина.

Собчак поинтересовалась у коллеги, не спрашивала ли она своего мужа, как он мог встречаться с Лопыревой.

«Все зависит от образования. На тот момент он был настолько образован», — ответила Тодоренко и взорвалась от смеха.

Напомним, недавно Виктория вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова, от которого ранее родила сына. Собчак не поверила в искренность чувств блондинки к своему новоиспеченному мужу и предрекла, что, как только у мужчины кончатся деньги, Лопырева его оставит.