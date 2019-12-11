ЗВЕЗДЫ

Собчак задала Тодоренко каверзный вопрос про Топалова и Лопыреву

Журналистка напомнила певице, что ее муж хотел жениться на известной блондинке.

Собчак задала Тодоренко каверзный вопрос про Топалова и Лопыреву
Ксения Собчак не упустила возможность уколоть Лопыреву. Фото: стоп-кадр из шоу «Осторожно, Собчак».

Ксения Собчак, повздорившая на днях в социальных сетях с моделью Викторией Лопыревой, вспомнила о ней на своем YouTube-шоу, когда брала интервью у Регины Тодоренко.

«Психология утверждает, что мужчина выбирает женщин, похожих либо на маму, либо на сестру, — начала Ксения сдалека, задавая вопрос Регине. — Что у тебя общего с Викторией Лопыревой?»

Светская львица имела в виду то, что одно время муж Тодоренко, певец Влад Топалов, встречался с известной блондинкой. Их роман вспыхнул в 2011 годы и ознаменовался чередой скандалов. Когда Виктория уже думала, что все кончено, мужчина пришел к ней с кольцом. Лопырева отказала жениху, и, как известно, теперь он счастлив в браке с Тодоренко.

«Наверное, ничего. Поэтому я замужем за Топаловым, а она — нет», — рассмеялась в ответ Регина.

Собчак поинтересовалась у коллеги, не спрашивала ли она своего мужа, как он мог встречаться с Лопыревой.

«Все зависит от образования. На тот момент он был настолько образован», — ответила Тодоренко и взорвалась от смеха.

Напомним, недавно Виктория вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова, от которого ранее родила сына. Собчак не поверила в искренность чувств блондинки к своему новоиспеченному мужу и предрекла, что, как только у мужчины кончатся деньги, Лопырева его оставит.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваКсения СобчакРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад Топаловшоу "Осторожно Собчак"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак задала Тодоренко каверзный вопрос про Топалова и Лопыреву
Интересно?
Поделись с друзьями: