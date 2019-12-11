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Тодоренко хочет собрать «Олимпийский» на собственное стендап-шоу

Для этого ведущая поедет в Америку, чтобы учиться там ораторскому искусству.

Тодоренко хочет собрать «Олимпийский» на собственное стендап-шоу
Регина Тодоренко хочет в стендап. Фото: globallookpress.com

Регина Тодоренко — и певица, и телеведущая, и блогер, но у нее есть мечта развиться и в другой сфере. Во время своего интервью Ксении Собчак она призналась, что хочет стать стендап-артистом. Девушка собирается поехать в Америку и учиться этому искусству там, где оно стало популярным.

Звезда предложила людям из Comedy Club провести смелый эксперимент, финалом которого станет ее стендап-концерт в «Олимпийском».

«Я хочу сделать реалити-шоу, основанное на моем обучении, поездке в Америку и, дай бог, собрать «Олимпийский», — рассказала Регина. — Я уже выступала на «открытом микрофоне», такое ощущение, будто экзамен по географии сдавала. У меня потели ладони, во рту пересохло, я почувствовала себя какой-то школьницей. Еле-еле, заикаясь, рассказала, но при этом народ смеялся».

Тодоренко призналась, что из женщин-комиков ей нравятся Эллен Дедженерес, Тиг Нотаро и Юля Ахметова. Американский юмор она считает более добродушным, а в России шутки должны быть язвительными, чтобы «зайти» аудитории. По словам Регины, наши люди любят пострадать и поплакать, в то время как на западе народ привык улыбаться и все переводить в шутку.

Собчак пообещала, что придет на выступление коллеги, даже если никто больше не придет.

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Тодоренко хочет собрать «Олимпийский» на собственное стендап-шоу
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