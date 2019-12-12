ЗВЕЗДЫ

«Образ диктует настроение»: Ходченкова впечатлила поклонников новой прической

Актриса никогда не экспериментировала с имиджем, поэтому ее недавнее преображение произвело фурор в Сети.

«Образ диктует настроение»: Ходченкова впечатлила поклонников новой прической
Светлана Ходченкова. фото: globallookpress

Светлана Ходченкова является одной из самых загадочных отечественных актрис. О своей жизни она рассказывает редко, а на светских мероприятиях ее можно увидеть еще реже. При этом девушка всегда старается выглядеть женственно и максимально естественно. Она не стесняется показаться на публике без макияжа или с банным полотенцем на голове. В отличие от своих коллег, артистка никогда не экспериментировала с имиджем.

Возможно, по этой причине новое видео Светланы привлекло к ней много внимания. Она запечатлела себя сразу после работы стилиста. В кадре актрису сначала не видно, а потом она предстает в неожиданном образе. Ее волосам придали такой объем, что они просто стоят дыбом и даже прикрывают часть лица знаменитости.

«Образ диктует настроение… У вас так бывает?», — поинтересовалась Ходченкова.

фото: instagram.com/svetlana_khodchenkova/

Ее смелое преображение произвело фурор в Сети. «Могу подсказать как сберечь время гримеров и свое. Просто сунь пальцы в розетку 380V», — отреагировал на пост писатель Павел Санаев. А поклонники не знали, восхищаться им увиденным или нет. Многие заявили, что не могут оторваться от видео. «Красоту ни чем не испортить», «Мы отрывались как могли», «Несколько раз пересматривала», «Это видео поднимает настроение», «Классная. Мне нравится», «Лихо одноглазое — образ», — отреагировали па пост пользователи.

Напомним, что обычно Светлана преображается для ролей с помощью аксессуаров и укладки. В фильме «Викинг» актриса носила темный парик, а для сериала «Краткий курс счастливой жизни», ей каждый съемочный день приходилось завивать локоны. К слову, тогда ее волосы сильно пострадали, поэтому ей пришлось их долго лечить и восстанавливать.

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Звездный стильновый имиджСветлана Ходченкова
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«Образ диктует настроение»: Ходченкова впечатлила поклонников новой прической
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