«Рука на животике»: Лопыреву заподозрили в беременности после поспешной свадьбы

Виктория Лопырева в феврале впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лео от Игоря Булатова. Тогда влюбленные еще не были женаты, так как бизнесмен занимался разводом с Татой Карапетян. Когда модель пришла в форму и вернулась к привычному образу жизни, она объявила, что избранник сделал ей предложение. Пышное торжество влюбленные запланировали устроить в скором будущем. Но неожиданно для поклонников пара тайно узаконила отношения в конце ноября.

Поклонники удивились тому, что Виктория так поспешно отправилась в загс. Хотя в последнее время стало популярно делать два праздника для родных и для друзей. Вскоре после знаменательного события молодожены уехали во Францию. Там модель уже в новом статусе вышла в свет с Булатовым. Они посетили вечеринку по случаю 20-летия фешенебельного отеля в Париже. Для появления на публике Лопырева облачилась в алое платье в пол с корсетом.

Свой образ блондинка дополнила серебристыми туфлями-лодочками. Ее муж предпочел классический черный костюм. На одном из совместных снимков он положил руку на живот возлюбленной. Поклонники решили, что это знак. Они стали подозревать девушку в беременности. Другие заверили, что платье неудачно сидит на Виктории. Они смогли разглядеть у нее округлившийся живот. «Рука на животике… Скоро у Марка будет братик или сестренка. Вы же в положении походу», «Странно наряд сидит. Беременна снова?», «Просто сверкаешь», — стали писать пользователи.

Возможно, что в этом и может крыться причина такого поспешного замужества, но пока Лопырева не подтвердила и не опровергла домыслы фанатов. Стоит отметить, что и свою первую беременность девушка долгое время скрывала.