ЗВЕЗДЫ

«Рука на животике»: Лопыреву заподозрили в беременности после поспешной свадьбы

Модель лишь в прошлом месяце узаконила отношения с Игорем Булатовым.

«Рука на животике»: Лопыреву заподозрили в беременности после поспешной свадьбы
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева в феврале впервые стала мамой. Она родила сына Марка Лео от Игоря Булатова. Тогда влюбленные еще не были женаты, так как бизнесмен занимался разводом с Татой Карапетян. Когда модель пришла в форму и вернулась к привычному образу жизни, она объявила, что избранник сделал ей предложение. Пышное торжество влюбленные запланировали устроить в скором будущем. Но неожиданно для поклонников пара тайно узаконила отношения в конце ноября.

Поклонники удивились тому, что Виктория так поспешно отправилась в загс. Хотя в последнее время стало популярно делать два праздника для родных и для друзей. Вскоре после знаменательного события молодожены уехали во Францию. Там модель уже в новом статусе вышла в свет с Булатовым. Они посетили вечеринку по случаю 20-летия фешенебельного отеля в Париже. Для появления на публике Лопырева облачилась в алое платье в пол с корсетом.

Свой образ блондинка дополнила серебристыми туфлями-лодочками. Ее муж предпочел классический черный костюм. На одном из совместных снимков он положил руку на живот возлюбленной. Поклонники решили, что это знак. Они стали подозревать девушку в беременности. Другие заверили, что платье неудачно сидит на Виктории. Они смогли разглядеть у нее округлившийся живот. «Рука на животике… Скоро у Марка будет братик или сестренка. Вы же в положении походу», «Странно наряд сидит. Беременна снова?», «Просто сверкаешь», — стали писать пользователи.

Возможно, что в этом и может крыться причина такого поспешного замужества, но пока Лопырева не подтвердила и не опровергла домыслы фанатов. Стоит отметить, что и свою первую беременность девушка долгое время скрывала.

Фото: instagram.com/lopyrevavika/
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ЛопыреваЗвездный стильИгорь Булатовроссийские модели
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Рука на животике»: Лопыреву заподозрили в беременности после поспешной свадьбы
Интересно?
Поделись с друзьями: