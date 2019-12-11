ЗВЕЗДЫ

«За такие ноги можно умереть»: Шейк в соблазнительном наряде сравнили с Афродитой

Модель приняла участие в пикантной фотосессии.

«За такие ноги можно умереть»: Шейк в соблазнительном наряде сравнили с Афродитой
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк в этом году рассталась с Брэдли Купером. Поклонники до сих пор негодуют из-за случившегося. Они не понимают, как актер могу упустить девушку, которую не раз признавали самой привлекательной женщиной в мире. Тем временем модель продолжает плодотворно работать, воспитывать дочку Лею и принимать участие в новых показах и фотосессиях. Каждое появление знаменитости на публике привлекает к ней внимание.

А накануне Ирина поделилась снимком из новой соблазнительной фотосессии. На снимке она предстала в черном кашемировом худи с капюшоном, которое подчеркнуло ее фигуру и позволило обнажить длинные ноги. В кадре модель сидела на полу, демонстрируя стройные ноги. Макияж с акцентом на губы завершил образ.

«Зима неизбежна», — написала Шейк.

Поклонники вновь пришли в восторг от красоты русской красавицы. Многие отметили ее неповторимую грациозность. Мужчины одарили ее комплиментами. «За такие ноги можно умереть», «Какая красотка», «Нельзя быть такой безупречно», «Ты сводишь меня с ума», «Афродита», «Да, неповторимая богиня», — стали комментировать пост подписчики.

Отметим, что сердце красотки, по всей видимости, уже занято. В последнее время модель не раз была замечена на свиданиях с британским фотографом Рованом Папье. Как оказалось, что они общаются даже ночью по видеосвязи. Однако пока Шейк никаких официальных заявлений не дала. Она всегда предпочитала держать свою личную жизнь за семью замками.

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Звездный стильИрина ШейкИрина Шейк: последние новостимодная фотосессия
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«За такие ноги можно умереть»: Шейк в соблазнительном наряде сравнили с Афродитой
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