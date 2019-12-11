ЗВЕЗДЫ

«Женя, прости»: Виторган подшутил над Цыгановым и тут же извинился

Правда, шутку никто не понял, а автор никак не объяснил, что он имел в виду.

«Женя, прости»: Виторган подшутил над Цыгановым и тут же извинился
Режиссер Максим Виторган. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган опубликовал в Instagram свое селфи с озабоченным выражением лица и оставил загадочное сообщение. Виторган рассказал, что собирается на несколько часов в Москву и отметил, что артисты жалуются в двух случаях: когда работы нет или когда ее слишком много. Артист добавил, что лишь некоторые умудряются совмещать эти две ипостаси, «а остальные – Цыганов». Артист тут же извинился перед другом: «Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твою фамилию».

Что конкретно имел в виду Максим Виторган, неизвестно. Возможно, это сообщение – намек на то, что Евгений Цыганов всегда тщательно подходит к выбору ролей и отказывается от многих сценариев ради участия в самых лучших проектах. Кроме того, актер старается никак не обнародовать свою личную жизнь и держаться подальше от сплетен.

К слову, по некоторым данным, Виторган летал в Москву на концерт своей невесты Нино Нинидзе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ЦыгановКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзе
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Женя, прости»: Виторган подшутил над Цыгановым и тут же извинился
Интересно?
Поделись с друзьями: