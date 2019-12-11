«Женя, прости»: Виторган подшутил над Цыгановым и тут же извинился

Правда, шутку никто не понял, а автор никак не объяснил, что он имел в виду.

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган опубликовал в Instagram свое селфи с озабоченным выражением лица и оставил загадочное сообщение. Виторган рассказал, что собирается на несколько часов в Москву и отметил, что артисты жалуются в двух случаях: когда работы нет или когда ее слишком много. Артист добавил, что лишь некоторые умудряются совмещать эти две ипостаси, «а остальные – Цыганов». Артист тут же извинился перед другом: «Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твою фамилию».

Что конкретно имел в виду Максим Виторган, неизвестно. Возможно, это сообщение – намек на то, что Евгений Цыганов всегда тщательно подходит к выбору ролей и отказывается от многих сценариев ради участия в самых лучших проектах. Кроме того, актер старается никак не обнародовать свою личную жизнь и держаться подальше от сплетен.

К слову, по некоторым данным, Виторган летал в Москву на концерт своей невесты Нино Нинидзе.