«Это мой пунктик»: Бондарчук переживает из-за отношений с молодой женой

Федор Бондарчук в сентябре этого года вслед за Ксенией Собчак устроил свадьбу. Режиссер узаконил свои отношения с Паулиной Андреевой после четырех лет совместной жизни. Грандиозное торжество прошло в закрытом режиме в старинном особняке в Санкт-Петербурге. Даже гости церемонии не публиковали фото с праздника, так как сдали свои гаджеты. На следующий день Паулина не сдержалась и показала, как выглядела в свадебном наряде.

С тех пор прошло почти три месяца. Бондарчук в новом интервью рассказал, как изменились его отношения с молодой супругой. Он был вынужден признаться, что сейчас и у него, и у Андреевой столько работы, что они очень мало времени проводят вместе.

«К сожалению, работу мы обсуждаем даже дома. Если бы у нас в принципе было больше времени вдвоем… А в последнее время буквально: слушай, есть 45 минут. И все. У меня «Вторжение» выходит, у нее «Метод» второй и репетиционный период в театре. И при этом все равно в разговорах так или иначе на работу переходим», — поделился своими переживаниями режиссер.

Недавно Федор начал снимать сериал «Псих», сценарий к которому написала его супруга. Он не стал скрывать, что они не работали над этим проектом вместе. Более того, Бондарчук заверил, что даже не знал, кто написал сценарий.

«Паулина учится на сценарном в школе «Индустрии», у нее свои педагоги. Так что заявку я видел без имени», — отметил он.

При этом звезда кино пояснил, что именно его зацепило в сценарии. Ему очень понравились сама история, главный герой, оригинальный язык и тема картины, которая нашла, по словам Федора отклик в нем.

Бондарчук не стал скрывать, что меняется благодаря Паулине. По словам актера, раньше он любил все контролировать, но с недавних пор старается избавиться от этой привычки и стать мягче.

«Я чувствую, что контроль надо снижать. Это мой пунктик. Но я сейчас в большей степени говорю про жизнь, про быт», — поведал Бондарчук изданию Wday.ru.