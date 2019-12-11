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Дэвид Бекхэм больше всех в Британии заработал в Instagram

За 2019 год экс-футболист сборной Англии получил 8,6 миллионов фунтов стерлингов за публикации в соцсети.

Дэвид Бекхэм больше всех в Британии заработал в Instagram
Дэвид Бекхэм. Фото: globallookpress

Дэвид Бекхэм стал самой высокооплачиваемым пользователем Instagram среди представителей Великобритании. За 2019 год экс-футболист заработал 8,6 миллионов фунтов стерлингов на рекламных постах в соцсети. Данные опубликовало издание DailyMail со ссылкой на ежегодный рейтинг богатых звезд от Buzz Bingo, в котором Бекхэм занял на 17 место.

Журналисты отметили, что в 2019 году муж Виктории Бекхэм брал по 266 тысяч фунтов стерлингов за публикацию. Тогда как в прошлом году экс-футболист оценивал пост в своем аккаунте в £166 000. В числе прочих Дэвид рекламировал наручные часы компании Tudor Watch, бренд мужской одежды Kent & Curwen и виски Haig. Также у Бекхэма заключен контракт с компаниями Pepsi, Samsung, H&M и Adidas.

К слову, модный бизнес супруги бывшего футболиста Виктории Бекхэм в этом году потерпел убытки на 12,5 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на это, звездная пара смогла занять 372 место в списке богачей, опубликованном Sunday Times.

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: globallookpress

Список самых богатых Инстаграм-звезд второй год подряд возглавляет модель Кайли Дженнер, публикацию в Instagram которой можно купить за 963 тысячи фунтов стерлингов. На втором месте певица Ариана Гранде, которая готова прорекламировать ваш товар или услугу за £757 926. Замыкает тройку лидеров португальский футболист Криштиану Роналду, который берет за спонсорский пост £741 945.

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Дэвид Бекхэм больше всех в Британии заработал в Instagram
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