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«Переполнена эндорфинами»: Варнава в перьях похвасталась роскошными ногами

Знаменитость закатила пышную вечеринку в честь своего 35-летия.

«Переполнена эндорфинами»: Варнава в перьях похвасталась роскошными ногами
Екатерина Варнава (Фото: Globallookpress.com)

Еще 9 декабря Екатерина Варнава отпраздновала свое 35-летие. Однако отчетными снимками певица поделилась только спустя два дня. Участница Comedy Woman закатила пышную вечеринку, появившись на публике в эффектном персиковом платье трендовой пудровой палитры с перьями. Образ знаменитости дополнили туфли-лодочки на шпильке. Именинница охотно демонстрировала стройные ноги, позируя перед объективом фотокамеры.

«Без тени сомнения… Я переполнена эндорфинами», — скромно заявляла Варнава.

К слову, одним из первых с днем рождения Екатерину поздравил Сергей Лазарев. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певец поделился архивным снимком, на котором он запечатлен вместе с Варнавой целующимися. Давать какие-либо комментарии по поводу фото поп-исполнитель не стал, заинтриговав верных почитателей.

К слову, в недавнем интервью артист заявил, что не собирается жениться. По словам Сергея, он вполне доволен своим статусом холостяка. Напомним, что певец воспитывает двоих детей: пятилетнего Никиту и годовалую Анну. Лазарев настаивает на то, что у его наследников стопроцентное родство. Малышей выносили разные суррогатные матери, при этом у них одна биологическая мама на двоих.

«Какая вы классная», «Царевна-лебедь!!», «Таким ножкам можно только позавидовать, роскошная», «Как всегда очаровательна! Наша прекрасная», «Как принцесса из Диснеевской сказки», «Чудо как хороша», «Стройняшка, ноги просто улет», — обратились к Екатерине ее поклонники.

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Comedy WomanЕкатерина Варнаваестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стиль
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«Переполнена эндорфинами»: Варнава в перьях похвасталась роскошными ногами
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