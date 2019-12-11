«Трагическая случайность»: вдовец сестры Григорьева-Апполонова высказался о ее смерти

Два года назад ушла из жизни сестра Андрея Григорьева-Апполонова Юлия. Она была костюмером группы «Иванушки», поэтому сопровождала коллектив на гастролях. 51-летняя женщина умерла в июле 2017 года. Официально причиной смерти стал приступ астмы, но рядом с телом были обнаружены шприцы с лекарством и ингалятор. Для многих осталось загадкой, почему родственница певца, врач по образованию, не смогла воспользоваться препаратами.

Григорьев-Апполонов был шокирован произошедшим. Он долго не мог прийти в себя после такой утраты. Некоторые обвинили в случившемся мужа Юлии, который после свадьбы взял фамилию жены и стал полным тезкой артиста Андреем Григорьевым-Апполоновым. Мужчина на 17 лет был моложе своей возлюбленной. Лишь недавно вдовец решился прервать молчание и раскрыть подробности произошедшего в студии передачи «На самом деле».

«Был приступ астмы, задохнулась. Хотя сама врач, нас всех лечила. Вот такая трагическая случайность. Дома никого не было. Я был в Москве в командировке», — объяснил Андрей. По словам молодого человека, он вылетел в Сочи сразу, как узнал о случившемся, но в квартиру ему попасть не удалось, так как уже велись следственные действия.

«Утром мы созвонились и днем что-то мне от нее надо было. Звоню в два, в три, в четыре часа, она трубку не берет. Но когда в пять часов мне не ответили, то я подумал, что что-то не то. Юлия была общительная, со всеми на связи», — вспомнил вдовец.

Тогда пара проживала в квартире солиста группы «Иванушки». Андрей заверил, что позвонил консьержу и попросил проведать жену. Именно он и обнаружил тело Юлии. Ведущий Дмитрий Шепелев поинтересовался у героя передачи, почему все это время он молчал и ничего не комментировал.

«Я человек верующий. Все-таки первый год — это год траура. Я считаю это правильным. Сидел дома, читал псалтырь и все, никуда не выходил», — пояснил Андрей.

Эксперты задали ему несколько вопросов. Муж Юлии заверил, что не преследовал корыстных целей, когда женился на ней. Однако проверка на детекторе лжи уличила его в обмане. Он действительно какое-то время жил за счет жены и ее богатого родственника. Также Андрей не смог объяснить, для чего почти сразу после смерти жены он опубликовал в соцсети фото с Юлией и поставил хештеги с ее именем и названием группы «Иванушки International». Эксперты предположили, что он хотел попиариться на трагедии.