Взялась за старое: Каменских сделала фото с приспущенными штанами

Анастасия Каменских в мае этого года сыграла свадьбу с Потапом. Однако, даже сменив статус, певица не перестала эпатировать публику. Ранее она не раз публиковала пикантные фото, на которых представала в полуобнаженном виде. В последнее время артистка предпочитала показывать свою фигуру лишь в бикини. Супруг одобрял ее поступки, отмечая, что дома она и вовсе ходит обнаженной. А на днях девушка решила повторить смелый кадр, за который ее ране осудили поклонники.

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Каменских сделала селфи в туалете. Она предстала в черном нижнем белье. Более того, певица приспустила штаны, чтобы показать больше своего тела. Подобный кадр она делала в феврале, но тогда ракурс был более пикантным. Девушка не стала краситься, представ перед поклонниками в своем естественном виде. «Доброе утро, ребята», — кокетливо написала Настя. Похоже, что она решила похвастаться результатом ежедневных тренировкой. Также артистка любит бегать по утрам и заниматься йогой.

Пользователи Сети разделились на две группы. Одни восхитились женственностью певицы, а другие стали высмеивать ее стремление делать фото в туалете. «Огонь, какая красотка», «Главное — унитаз в кадре», «Давно не было, опять в трусах», «Похудела, молодец», «Да, Потап счастливчик», «Надоела уже раздеваться, никаких моральных принципов и нравов!», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Каменских решила поэкспериментировать с имиджем. Она предстала с красными волосами на украинском шоу «Х-Фактор». Такое преображение понравилось ее фанатам, так как певица редко делает новые прически и красится. Однако позже краску звезда смыла, вернувшись в прежнему оттенку локонов.