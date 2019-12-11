ЗВЕЗДЫ

Бледанс в мини-платье зажгла с поправившимся Шурой на корпоративе

Артистка не стала скрывать, что хорошо провела время в Сочи.

Бледанс в мини-платье зажгла с поправившимся Шурой на корпоративе
Эвелина Бледанс. фото: globallookpress.com

Эвелина Бледанс не скрывает, что любит повеселиться. Несмотря на то, что артистке уже исполнилось 50 лет, она может дать фору любой модели. Женщина обладает невероятной энергетикой и успевает решать несколько вопросов одновременно. Недавно она встретила на светском мероприятии в Москве самого Венсана Касселя. Своим напором актриса даже слегка напугала француза. Она не скрывала своей симпатии к нему.

А на днях Бледанс отправилась в Сочи. Там она стала ведущей на корпоративе. Компанию звезде составил певец Шура. 44-летний артист в последнее время нечасто появляется на публике. В соцсети Эвелина опубликовала видео, на котором идет по коридору в золотом мини-платье, подчеркивающем ее фигуру. Она танцевала вместе со своим коллегой. Шура заметно поправился. Футболка оверсайз с принтом и серебристая туника не скрыли изменения в его фигуре.

«Для позитивного праздника — ведущая Бледанс в платье и хорошие музыканты! Люблю тебя, Шура! Хорошо вчера зажгли на правильном корпоративе», — похвасталась Эвелина.

Некоторые поклонники стали бурно обсуждать увиденное. Одни восхитились точеной фигурой и нарядом актрисы, другие обратили внимание на ее напарника. «Эва, ты бомба бомбическая в этом классном платье!», «Богиня, обожаю вас. Шура огонь», «Пара уходящего года», «Такой пухляш. Я такая стану после праздников», «Надо же Шура, прям тетенькой стал», «Боже, Александру нужно срочно худеть!» — стали писать подписчики.

Напомним, еще в ноябре Шура признался, что хочет похудеть. Певец намерен обратиться к суррогатной матери, чтобы впервые стать отцом, но перед этим ему нужно привести себя в форму. Он обратился к диетологу и сдал необходимые анализы, но похоже, что пока артисту не удалось избавиться от лишних килограммов.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Если вы хотите похудеть, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.

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Звездный стильПевец ШураЭвелина Блёданс
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Бледанс в мини-платье зажгла с поправившимся Шурой на корпоративе
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